jpnn.com - Setelah sukses menghadirkan Galaxy S26 Series, Samsung dikabarkan mulai mempersiapkan generasi penerusnya, yakni Galaxy S27 Ultra.

Ponsel flagship terbaru tersebut diproyeksikan akan mendapatkan sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya. Salah satunya sistem peningkatan dukungan fotografi.

Kemunculan kabar mengenai Galaxy S27 Ultra menunjukkan bahwa Samsung terus mengembangkan inovasi untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi konsumennya.

Menurut bocoran informasi yang beredar di platform X, kamera utamanya saat digunakan untuk memotret pada malam hari dapat menghasilkan foto dengan kecerahan dan ketajaman lebih baik.

Selain itu, kualitas video yang direkam menggunakan kamera Samsung Galaxy S27 Ultra kabarnya mengesankan, demikian dilansir GSM Arena pada Jumat (27/11).

Bocoran informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan kemungkinan Galaxy S27 Ultra menggunakan konfigurasi tiga kamera belakang, yang terdiri atas kamera utama 200 megapiksel (MP), kamera ultra-lebar 50MP, dan kamera telefoto 5x 50MP.

Dukungan kameranya lebih sedikit dibandingkan dengan Galaxy S26 Ultra, yang dipasangi empat kamera.

Kabar peningkatan kamera utama pada Galaxy S27 Ultra selaras dengan bocoran informasi sebelumnya, yang menyebutkan bahwa kamera perangkat itu bisa menghasilkan foto lebih halus saat dipakai memotret dalam kondisi minim cahaya.