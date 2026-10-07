Samsung Tingkatkan Pengisian Daya Galaxy S27 Ultra, Makin Ngebut

jpnn.com, JAKARTA - Samsung dikabarkan tengah mempersiapkan Galaxy S27 Ultra untuk dirilis kepada publik pada awal tahun depan.

Ponsel generasi baru dari Samsung Galaxy S26 itu akan membawa sejumlah pembaruan, terutama pada fitur.

Samsung Galaxy S27 ultra diklaim bisa mengisi daya lebih cepat dibandingkan Galaxy S26 Ultra, meski kedua ponsel flagship tersebut disebut sama-sama memiliki dukungan pengisian daya 60W.

Dilansir dari laporan Sam Mobile pada Senin (5/10) waktu setempat, Galaxy S27 Ultra disebut akan menggunakan baterai berkapasitas sekitar 5.700mAh.

Dengan begitu, Galaxy S27 Ultra menjadi ponsel Galaxy S Ultra pertama yang melampaui kapasitas 5.000mAh yang selama ini digunakan Samsung.

Akan tetapi, peningkatan kapasitas itu tidak diikuti kenaikan daya pengisian maksimum. Galaxy S27 Ultra diperkirakan tetap mendukung pengisian cepat 60W.

Dirumorkan Galaxy S27 Ultra dapat mencapai kondisi baterai 100 persen sekitar 2-3 persen lebih cepat dibandingkan Galaxy S26 Ultra.

Berdasarkan pengujian internal, hasil tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi sistem pengisian daya, bukan meningkatkan daya pengisian maksimum.