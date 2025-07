Samsung Ungkap Alasan Tak Sematkan Fitur S Pen di Galaxy Z Fold7, Jangan Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronic Indonesia resmi memboyong Galaxy Z Fold7 ke pasar tanah air pada Kamis (10/7).

Berbeda dari model sebelumnya, ponsel lipat generasi baru itu tidak dilengkapi dengan fitur S Pen.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Ilham Indrawan pun menjelaskan alasan Galaxy Z Fold7 tidak mendapat dukungan fitur tersebut.

Dia menyampaikam bahwa keputusan untuk tidak menyematkan dukungan S Pen di Galaxy Z Fold7 didasari oleh hasil pengamatan terhadap perilaku pengguna.

"Jadi, kalau kami lihat user behavior-nya pengguna foldable baru selama ini ya. Pengguna S Pen itu ternyata kecil untuk pengguna Fold. Kami lihat bahwa mereka fokus utamanya bukan pada hal tersebut, bukan pada S Pen-nya," kata Ilham dalam acara “Samsung The New Galaxy: First Hands-On Session” di Jakarta Pusat, Kamis.

Dia mengungkapkan pada segmen seri Fold, tingkat penggunaan fitur S Pen sangat sedikit, yakni di bawah tiga persen.

Berbeda dengan segmen S-Series Ultra banyak pengguna S Pen jauh lebih banyak karena basis pemakainya yang berasal dari pengguna lini Galaxy Note.

Menurut Ilham, fokus utama pengguna Fold bukan pada S Pen, tetapi lebih pengalaman layar besar dan performa.