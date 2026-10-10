Sandhy Sondoro Antusias Nyanyikan Lagu The Beatles dan Queen, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sandhy Sondoro mengaku antusias terlibat dalam konser Twilite Orchestra Present The Beatles & Queen yang akan digelar pada 1 November 2026.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Flix Cinema ASTHA, Jakarta, Jumat (9/10).

Dalam konser nanti, Sandhy Sondoro siap membawakan lagu-lagu dari dua grup musik legendaris, The Beatles dan Queen, dengan iringan Twilite Orchestra.

Antusiasme penyanyi kelahiran Jakarta, 12 Desember 1973, itu tidak lepas dari kedekatannya dengan musik kedua grup tersebut sejak kecil.

Dia mengaku mengenal karya-karya The Beatles dan Queen dari pengaruh orang tua dan anggota keluarganya.

“Saya sejak kecil memang besar dengan lagu-lagu mereka, ya, lagu The Beatles dan Queen,” kata Sandhy Sondoro.

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Kecintaannya terhadap kedua grup musik tersebut ternyata tidak hanya sebatas mengenal lagu-lagunya.

Sandhy Sondoro juga mengaku sebagai penggemar The Beatles dan Queen.