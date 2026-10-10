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Sandhy Sondoro Antusias Nyanyikan Lagu The Beatles dan Queen, Ini Alasannya

Sandhy Sondoro Antusias Nyanyikan Lagu The Beatles dan Queen, Ini Alasannya
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Sandhy Sondoro saat konferensi pers di Flix Cinema ASTHA, Jakarta, pada Jumat (9/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sandhy Sondoro mengaku antusias terlibat dalam konser Twilite Orchestra Present The Beatles & Queen yang akan digelar pada 1 November 2026.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Flix Cinema ASTHA, Jakarta, Jumat (9/10).

Dalam konser nanti, Sandhy Sondoro siap membawakan lagu-lagu dari dua grup musik legendaris, The Beatles dan Queen, dengan iringan Twilite Orchestra.

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Antusiasme penyanyi kelahiran Jakarta, 12 Desember 1973, itu tidak lepas dari kedekatannya dengan musik kedua grup tersebut sejak kecil.

Dia mengaku mengenal karya-karya The Beatles dan Queen dari pengaruh orang tua dan anggota keluarganya.

“Saya sejak kecil memang besar dengan lagu-lagu mereka, ya, lagu The Beatles dan Queen,” kata Sandhy Sondoro.

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Kecintaannya terhadap kedua grup musik tersebut ternyata tidak hanya sebatas mengenal lagu-lagunya.

Sandhy Sondoro juga mengaku sebagai penggemar The Beatles dan Queen.

Penyanyi Sandhy Sondoro mengaku antusias terlibat dalam konser Twilite Orchestra Present The Beatles & Queen yang akan digelar pada 1 November 2026.

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