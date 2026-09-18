Sandiaga Uno Bakar Berbagi Kiat Sukses untuk Wisudawan Ke-27 Politeknik LP3I Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha dan Tokoh Indonesia Sandiaga Uno mengatakan bahwa skill dan karakter harus beriringan untuk mencapai kesuksesan.

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Ke-27 Politeknik LP3I Jakarta bertema “Harmonia Vokasi” yang digelar di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (17/9).

"Integritas, disiplin, komunikasi dan kemampuan bekerja dalam tim menjadi hal yang sangat dibutuhkan," kata Sandiaga.

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Lebih lanjut, Sandiaga juga menyinggung peran artificial intellegent (AI) yang kini bisa menjadi sebuah peluang. Selain itu, ia juga menyoroti enterpreunerial mindset.

“Jangan lagi bertanya where i can find a job (di mana saya bisa menemukan pekerjaan, red), tetapi harus mulai berpikir what problem can i solve and what opportunity can i create (apa masalah yang bisa saya pecahkan dan peluang apa yang bisa saya ciptakan? red)," ujar Sandiaga.

Adapun dalam acara wisuda tersebut, pengusaha nasional sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, H Sandiaga Uno, hadir dan memberikan orasi ilmiah.

Selain Sandiaga Uno, hadir juga Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT) Wilayah III Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A.

Politeknik LP3I Jakarta membuktikan keunggulan pendidikan vokasi berbasis kesiapan kerja.