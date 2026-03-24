Sandiaga Uno Bersama Ok Oce Salurkan Ratusan Bantuan Sembako di Sumbar

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama OK OCE Forever Sumatera Barat (OOF Sumbar) menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di Jorong Patai, Nagari Padang Magek, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada kaum duafa, janda, fakir miskin, serta pelaku UMKM setempat.

Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat pasca-Ramadan dan Idulfitri.

Setiap paket sembako berisi 3 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, 1 botol sirup, dan 0,5 kilogram gula pasir.

Founder Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Senyatanya sebagian dari harta kita adalah milik mereka (duafa dan anak yatim). Karena itu sudah sepantasnya kita berbagi, apalagi di bulan Syawal ini,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Ketua OOF Sumbar Dodi, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam program tersebut. Ia menyebut bantuan sembako sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.

“Melihat dari antusiasnya warga masyarakat, kami sebagai pelaksana kegiatan sekaligus perpanjangan tangan dari YIS ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” kata Dodi.