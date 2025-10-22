Sandiaga Uno Dorong Difabel Jadi Pelaku Ekonomi Digital Lewat Ruang Kreatif Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas kembali dibuktikan dengan peresmian Ruang Kreatif Difabel di vOffice Indonesia Centennial Tower, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Ruang ini diinisiasi oleh Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Refo Digital Kreatif dan Yayasan Puspa Indah, sebagai wadah pengembangan keterampilan digital dan kreativitas bagi penyandang disabilitas.

Sebanyak 20 peserta mengikuti program pelatihan tahap pertama, terdiri atas sembilan penyandang tunanetra, tujuh penyandang tuli, dan empat penyandang disabilitas daksa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Saatnya Difabel Setara” yang bertujuan membuka lapangan kerja inklusif di sektor ekonomi digital.

Founder YIS Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peluncuran Ruang Kreatif Difabel merupakan bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses kesempatan bagi kelompok disabilitas.

“Program ini memperkuat visi ekonomi kreatif yang inklusif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan untuk berkembang dan berdaya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10).

Dia menambahkan, keterampilan digital seperti digital marketing, desain grafis, dan content creation menjadi solusi 3T — Tepat Sasaran, Tepat Manfaat, dan Tepat Waktu — dalam membekali difabel menghadapi tantangan ekonomi digital.

“Ruang ini adalah kelanjutan dari program Si Iklas: Saatnya Difabel Setara yang melahirkan peserta-peserta mandiri dan mampu bersaing di ekosistem ekonomi kreatif nasional,” tutur Sandiaga.