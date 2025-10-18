Sandiaga Uno Dorong Ibu-ibu Bekasi Jadi Pengusaha Lewat Pelatihan Onigiri dan Sushi

jpnn.com, BEKASI - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama OK OCE Forever menggelar pelatihan bertajuk “Workshop Menu Sarapan Viral: Laris Manis, Cuan Lancar” di Posyandu Cempaka 4, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, baru-baru ini.

Kegiatan ini menyasar 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis kuliner rumahan.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan cara membuat menu sarapan kekinian yang tengah digemari, seperti onigiri, sushi, dan sandwich.

Tak hanya belajar resep, mereka juga dibekali keterampilan pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pendiri YIS, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi melalui usaha kuliner rumahan yang mudah dijalankan.

“Kegiatan ini mendorong para ibu rumah tangga untuk menjadi entrepreneur agar memiliki penghasilan sendiri. Saya percaya, perempuan hebat adalah perempuan mandiri,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10).

Menurutnya, sektor kuliner menjadi pilihan tepat karena perputaran modal yang cepat dan peluang pasar yang luas.

Dalam sesi praktik, peserta diperkenalkan pada aplikasi berbasis AI yang membantu pembuatan konten promosi, desain produk, hingga pengelolaan pesanan daring.