JPNN.com » Daerah » Sandiaga Uno Dorong Program Perempuan Berdaya di Lapas Tangerang

Sandiaga Uno Dorong Program Perempuan Berdaya di Lapas Tangerang

Sandiaga Uno Dorong Program Perempuan Berdaya di Lapas Tangerang
Sandiaga Uno bersama YIS gelar program Lapas Perempuan Berdaya untuk bekali WBP keterampilan dan spiritual. Foto: YIS

jpnn.com, TANGERANG - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Lapas Kelas IIA Tangerang menyelenggarakan program Pembinaan Lapas Perempuan Berdaya yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan, Jumat (29/8/2025).

Program ini berfokus pada pembekalan keterampilan hidup, pembinaan spiritual, serta penguatan mental kewirausahaan agar para WBP siap mandiri setelah bebas.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun usaha.

Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari misi kesetaraan.

“Kami ingin memastikan setiap orang memiliki kesempatan setara dalam pekerjaan, kontribusi, maupun pendidikan. Program ini adalah wujud nyata dari mimpi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sandiaga menambahkan, pelatihan yang diberikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membentuk pola pikir positif dan memberikan bekal keterampilan praktis.

Dengan demikian, para WBP perempuan diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dan produktif setelah menjalani masa hukuman.

Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang, Dr. Triana Agustin, menyambut baik program kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan sistem pembinaan kerohanian di lapas yang berfungsi membentuk pribadi warga binaan agar lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

Sandiaga Uno bersama YIS gelar program Lapas Perempuan Berdaya untuk bekali WBP keterampilan dan spiritual.

