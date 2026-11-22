jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.

Sandiaga menyebut Dasco sebagai salah satu kandidat paling unggul dalam pembicaraan mengenai sosok pengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Sandiaga menilai pemilihan Wapres menjadi momentum penting yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kepemimpinan nasional.

Menurut dia, Wapres harus selalu siap mengambil peran ketika presiden berhalangan menjalankan tugasnya.

"Seorang wakil presiden harus menjadi satu detak jantung dari presiden. Jika presiden melewatkan satu detak jantung, wakil presiden harus sudah siap berada di sana," kata Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Sandiaga menjelaskan proses pemilihan Wapres selanjutnya berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Berdasarkan jadwal yang telah dibicarakan, pemilihan Wapres berlangsung pada 9 Desember 2026 dengan dua nama yang akan diajukan.

Sandiaga menyebut pembicaraan mengenai sejumlah kandidat mulai mengemuka, termasuk nama Dasco.