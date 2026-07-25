Sandiaga Uno Pilih Investasi di Sektor Sertifikasi, Ini Pertimbangannya

jpnn.com, JAKARTA - Investor sekaligus pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan alasan di balik investasinya di PT Mutuagung Lestari (MUTU), perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, pengujian, dan verifikasi.

Menurutnya, penguatan infrastruktur standar menjadi elemen penting untuk mendukung transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Sandiaga menilai, perhatian terhadap ekonomi hijau tidak hanya mendorong investasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap perusahaan yang mendukung penerapan standar keberlanjutan di berbagai sektor industri.

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Dia mengatakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau. Namun, potensi tersebut perlu ditopang oleh sistem yang mampu memastikan setiap proses bisnis memenuhi standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

"Di sinilah peran perusahaan seperti MUTU menjadi sangat penting," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7).

Menurut Sandiaga, transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan lebih dari sekadar investasi dan pengembangan teknologi.

Diperlukan pula sistem yang mampu membangun kepercayaan di antara pelaku usaha, pemerintah, investor, dan pasar global melalui penerapan standar yang kredibel.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap praktik bisnis berkelanjutan, perusahaan di berbagai sektor kini dituntut memenuhi beragam standar, mulai dari aspek lingkungan, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga tata kelola perusahaan.