Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

jpnn.com, JAKARTA - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak semua pihak berkolaborasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno saat mendapatkan penghargaan Muzakki Teladan Berdampak dalam penghargaan Happiness Award Kategori Muzakki Teladan Berdampak di acara Public Expose Rumah Zakat Tahun 2026 yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Rabu (8/4).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin dan para pemangku kepentingan terkait.

"Saya sangat tersanjung bisa diundang di acara yang penuh berkah ini," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno mengatakan semua pihak berkolaborasi dalam penghargaan Muzakki Teladan maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi syariah.

"Saya setuju nama award nya ini happiness award, karena tadi Muzakki teladan adalah Muzakki yang level of happiness nya tertinggi. Karena bukan kita yang berbagi tapi justru kita mendapatkan manfaatnya bagi diri sendiri," paparnya.

Sandiaga Uno bercerita mengenai awal dirinya mengenal Rumah Zakat pada masa lampau dan berharap dapat terus berkontribusi untuk kolaborasi demi kemajuan ekonomi umat.

"Saya melihat rumah zakat ini bertransformasi, saya dahulu kenal namanya dompet sosial umul kuro, itu pertama kali saya berkenalan dengan Abdul Zaki, yang sekarang menjadi rumah zakat," kata Sandiaga Uno.