jpnn.com, JAKARTA - Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden.

Penilaian mengenai kelayakannya mengemuka dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid.

Diskusi mengenai figur pendamping Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti proses konstitusional pasca-mundurnya Wapres sebelumnya.

Sandiaga menyebut, publik kini mulai berfokus membicarakan kualifikasi ketimbang sekadar spekulasi.

Menurut Sandiaga, penyerahan dua nama kandidat ke MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, yang rencananya akan dilakukan seusai lawatan luar negeri ke China.

Dia menilai ada tiga kriteria krusial yang dibutuhkan untuk posisi Wapres saat ini, yakni loyalitas, kapasitas, dan kecocokan (chemistry) dengan presiden.

Terkait aspek pertama, Sandiaga memprediksi Prabowo akan memprioritaskan sosok dari lingkaran terdalamnya.

"Pertama adalah loyalitas. Di saat-saat seperti ini, di mana kita baru saja menghadapi skandal penyadapan, loyalitas adalah nomor satu. Itulah kenapa beliau akan melihat ke lingkaran dalamnya," kata Sandiaga dalam program 'Hot Indonesia' di akun YouTube The Indonesia Channel yang dikutip, Sabtu (21/11/2026).