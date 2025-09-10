Sandination Dorong 50 Brand Anak Muda lewat Masterclass Rocket Acceleration
jpnn.com, JAKARTA - Sandination bersama Yayasan Indonesia Setara kembali menggelar program pengembangan kewirausahaan bertajuk Masterclass Rocket Acceleration: Leadership Series di Mula Learning Center, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Sebanyak 50 brand terpilih mengikuti sesi intensif tersebut dengan menghadirkan tokoh bisnis nasional, di antaranya CEO Mizan Group Ali Zaenal Abidin, Founder Sandination Sandiaga Salahuddin Uno, dan CEO Qasir Rachmat Anggara.
Dalam sambutannya, Sandiaga Uno menegaskan pentingnya menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan komunitas melalui kewirausahaan sosial.
Menurutnya, kepemimpinan visioner tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin masa depan harus mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan komunitas, serta membangun kewirausahaan sosial sebagai motor perubahan,” ujar Sandiaga dalam siaran tertulis, Rabu (10/9).
Sementara itu, CEO Mizan Group Ali Zaenal Abidin mengajak peserta untuk menemukan kembali makna hidup sebagai dasar dalam membangun dan memimpin bisnis.
Dia menekankan pentingnya menyelaraskan visi pribadi dengan arah bisnis agar tetap konsisten menghadapi dinamika usaha.
CEO Qasir Rachmat Anggara turut membagikan pengalamannya membangun Qasir dari nol hingga mampu bertahan di tengah persaingan ketat.
