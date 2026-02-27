Sandy Canester Luncurkan Pohon, Lagu Sarat Makna Tentang Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Sandy Canester meluncurkan single terbaru yang bertajuk Pohon.

Pohon merupakan sebuah lagu reflektif yang mengangkat tema sederhana namun mendalam: pohon sebagai saksi setia perjalanan hidup manusia, yang sering hadir tanpa disadari dan bahkan terlupakan.

"Saya dititipkan nada dan lirik dari Allah, tentang POV dari pohon yang bercerita bagaimana harapannya. Lagu ini supaya mengingat bahwa kita punya sahabat juga yakni pohon," kata Sandy Canester di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (27/2).

Musikus berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa cikal bakal lagu Pohon sebenarnya lahir sejak 2017.

Pada saat itu, Sandy Canester mengalami kebuntuan ide untuk menulis sebuah lagu.

"2017 di halaman belakang rumah, enggak ada ide bikin lagu, di sana ada pohon mangga. Saya kepikiran bikin lagu tentang pohon, awalnya lagu cinta, tetapi mentok. Akhirnya muncul ide buat lagu tentang pohon, pohon bercerita tentang kehidupannya," jelasnya.

Lewat lirik yang jujur dan puitis, Pohon diceritakan dari sudut pandang sebuah pohon yang selalu ada untuk manusia. Pohon mendengar cerita, menyaksikan sedih dan bahagia, serta menemani dari waktu ke waktu.

Namun di balik kehadirannya yang setia, pohon kerap tidak mendapatkan perhatian yang sama dari manusia.