Sandy Canester Sumbangkan Penghasilan Lagu Pohon

Sandy Canester di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (27/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sandy Canester mengaku akan menyumbangkan seluruh penghasilan dari lagu terbarunya, Pohon.

Adapun sumbangan lagi tersebut bakal disalurkan untuk mendukung pelestarian pohon.

"Hasil penjualan lagu Pohon akan disalurkan untuk program donasi penanaman dan pelestarian pohon di Indonesia," kata Sandy Canester di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (27/2).

Musikus berusia 46 tahun itu baru saja meluncurkan single terbaru yang bertajuk Pohon lewat kerja sama dengan NOICE.

Menurutnya, Pohon merupakan sebuah lagu reflektif yang mengangkat tema sederhana namun mendalam: pohon sebagai saksi setia perjalanan hidup manusia, yang sering hadir tanpa disadari dan bahkan terlupakan.

"Saya dititipkan nada dan lirik dari Allah, tentang POV dari pohon yang bercerita bagaimana harapannya. Lagu ini supaya mengingat bahwa kita punya sahabat juga yakni pohon," bebernya.

Sandy Canester menjelaskan bahwa cikal bakal lagu Pohon sebenarnya lahir sejak 2017.

Pada saat itu, dia mengalami kebuntuan ide untuk menulis sebuah lagu.

