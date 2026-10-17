Sandy Walsh Bangkit Setelah 10 Pekan Menepi, Debut di Super League Sudah Menanti?

jpnn.com - Sandy Walsh akhirnya menjalani laga pertamanya dengan Persib Bandung setelah 10 pekan absen akibat cedera.

Full back Timnas Indonesia itu kini berpeluang mencatatkan debut di BRI Super League 2026/27 saat menghadapi Persik Kediri, Minggu (18/10/2026).

Sandy baru saja menjalani penampilan perdananya bersama Maung Bandung ketika menghadapi The Cong-Viettel pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (14/10/2026).

Sandy Walsh Catatkan Menit Pertama untuk Persib

Dia bermain selama 90 menit dan turut membantu Persib meraih kemenangan 1-0.

Momen tersebut terasa istimewa bagi Sandy yang sebelumnya mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kini, pemain berdarah Belanda itu berharap bisa menjaga kondisi fisiknya agar siap menghadapi tantangan berikutnya.

"Bagi saya bisa main selama 90 menit setelah 10 pekan tak bermain di lapangan, tentu saya punya perasaan yang luar biasa, senang dan antusias menghadapi laga berikutnya," ucapnya.

Sandy Walsh Fokus Persiapan Melawan Persik

Setelah kembali merumput, Sandy mengaku kondisinya makin baik. Dia pun akan memanfaatkan waktu pemulihan untuk mempersiapkan diri menghadapi Persik Kediri di Stadion Si Jalak Harupat.

"Setelah cedera, kondisi saya sekarang rasanya baik, tentu saja karena bisa mempersembahkan kemenangan. Saya akan menjalani recovery, mencoba bersiap untuk hari Minggu lawan Persik," tambahnya.