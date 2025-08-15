menu
Sandy Walsh Buka Lembaran Baru di Buriram United, Pesannya Penuh Ambisi

Sandy Walsh Buka Lembaran Baru di Buriram United, Pesannya Penuh Ambisi

Sandy Walsh Buka Lembaran Baru di Buriram United, Pesannya Penuh Ambisi
Sandy Walsh resmi bergabung Buriram United. Foto: PSSI

jpnn.com - Teka-teki masa depan Sandy Walsh akhirnya terjawab. Bek sayap Timnas Indonesia itu resmi meninggalkan Yokohama F Marinos dan bergabung dengan klub raksasa Thailand, Buriram United.

Kepindahan ini diumumkan secara resmi melalui media sosial masing-masing klub pada Jumat (15/8/2025).

Pada unggahan perkenalannya, pemain berusia 30 tahun itu menyapa fan Buriram United untuk pertama kalinya.

"Halo semuanya, saya Sandy Walsh, sangat bersemangat gabung Buriram United."

"Jadi, mari menjalani musim yang indah bersama. Sampai jumpa di Thailand," kata pemilik 20 caps di Timnas Indonesia itu.

Persaingan Ketat dalam Skuad Buriram United

Meski datang dengan reputasi internasional, Sandy harus membuktikan kualitasnya agar bisa merebut tempat di starting line up Buriram United.

Mantan pemain KV Mechelen itu harus bersaing dengan sejumlah pemain asing Buriram seperti Robert Bauer, Kenny Dougall, Ko Myeong Seok, dan Curtis Good.

Aturan Liga Thailand Jadi Tantangan

Selain itu, Liga Thailand memiliki regulasi khusus yang hanya memperbolehkan dua pemain asing asal ASEAN masuk starting line-up di setiap laga.

