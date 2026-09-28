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Sandy Walsh Mulai Berlatih Bersama Persib Bandung, Debut Masih Jadi Tanda Tanya

Sandy Walsh Mulai Berlatih Bersama Persib Bandung, Debut Masih Jadi Tanda Tanya
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Sandy Walsh dalam sesi latihan dengan tim Persib di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bobotoh masih menantikan debut Sandy Walsh bersama Persib Bandung. Sejak didatangkan pada jendela transfer musim 2026/2027, pemain berdarah Belanda itu belum mendapatkan kesempatan bermain.

Hal itu terjadi karena Walsh mengalami robekan jaringan pada paha depan serta masalah pada bagian lutut. Cedera tersebut didapatkannya sejak awal Juli 2026 saat membela Timnas Indonesia.

Setelah absen hampir dua bulan, kabar baik mulai datang. Walsh sudah menjalani latihan bersama rekan-rekannya setelah sebelumnya hanya berlatih secara terpisah.

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Latihan perdana itu dimanfaatkan Walsh untuk secara bertahap mengembalikan performanya.

Walsh mengatakan kondisinya semakin membaik. Dia menjalani program pemulihan dan fisioterapi untuk mempercepat proses penyembuhan cedera.

"Well, tentu saja saya juga sangat senang bisa kembali ke lapangan. Kondisi saya makin membaik. Saya sempat mengalami kendala di awal, tetapi sekarang semuanya berjalan dengan baik, prosesnya berjalan lancar," kata Walsh saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (28/9/2026).

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Dia menuturkan proses pemulihannya berjalan lancar dan sudah tidak sabar untuk kembali bermain.

"Prosesnya berjalan lancar, dan sekarang sudah bisa memakai sepatu bola dan berkembang dari hari ke hari," tuturnya.

Kabar baik datang dari pemain Sandy Walsh, yang kondisi cederanya sudah hampir pulih dan kembali ke lapangan untuk latihan dengan tim.

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