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Sandy Walsh Siap Rasakan Panasnya Persija vs Persib: Ini Luar Biasa

Sandy Walsh Siap Rasakan Panasnya Persija vs Persib: Ini Luar Biasa
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Sandy Walsh dalam sesi latihan Persib di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Duel Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta akan menjadi pengalaman pertama bagi Sandy Walsh di Liga Indonesia.

Pemain baru Persib itu mengaku antusias menatap Derbi Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) sore.

Sandy merasakan antusiasme besar menjelang pertandingan. Apalagi, Persib telah melakukan persiapan matang untuk memburu tiga poin dari markas Persija.

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"Perasaan yang luar biasa. Luar biasa untuk melihat semua ini dan ini mungkin jarang terjadi di belahan dunia mana pun," kata Sandy di Bandung, Jumat (11/9).

Musim lalu, saat masih bermain di Liga 1 Thailand, Sandy sempat menyaksikan duel Persib dan Persija.

Namun, kali ini situasinya berbeda. Sandy akan merasakan langsung atmosfer rivalitas kedua tim dari atas lapangan SUGBK.

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Selama ini Sandy tampil di SUGBK ketika membela Timnas Indonesia. Kini, pemain kelahiran Brussel itu akan kembali bermain di stadion tersebut dengan seragam Persib.

"Saya sudah melihat ini musim lalu, tetapi untuk merasakan pengalamannya secara langsung tentu berbeda, luar biasa," ucap pemilik nomor punggung 6 Persib itu. (mcr27/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Respons Sandy Walsh menjelang derbi pertamanya di Persib Bandung yang akan melawan Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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