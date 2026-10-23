Sandy Walsh Siap Tebus Kekalahan Persib di Kandang Garudayaksa FC
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan keduanya di musim ini, setelah menyerah 0 - 1 atas Madura United pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.
Anak asuh Igor Tolic itu tak mampu mencetak satu pun gol, meski penguasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain Persib.
Satu kesalahan Persib pada menit akhir dibalas Madura United melalui sontekan kaki Dimitar Mitkov.
Bek Persib Sandy Walsh mengatakan para pemain sudah berjuang sampai akhir. Persib terus memberikan tekanan dan membuat peluang, tetapi hanya terbuang dengan sia-sia.
"Kami memiliki peluang yang lebih baik. Mereka memberikan perlawanan yang bagus, dan kami menghormati itu," kata Sandy, Jumat (23/10).
Sandy tak menyangkal bila pemain memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencuri peluang. Satu kesalahan yang langsung dibayar mahal.
"Namun, kami memberikan mereka kesempatan untuk memenangkan pertandingan melalui satu kesalahan kecil dari kami," jelasnya.
"Padahal, kami memiliki cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan dan membawa perasaan positif menjelang laga hari Minggu."
Persib Bandung menelan kekalahan atas Madura United dengan skor 0 - 1. Sandy Walsh berjanji akan menebusnya saat melawan Garudayaksa FC.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Pakai Stadion Si Jalak Harupat saat Lawan Melbourne Victory dan Kalteng FC
- 5 Laga Tanpa Kemenangan, Arema FC Akhirnya Ambil Keputusan Tegas soal Marcos Santos
- Dua Kali Gagal Penalti, Persebaya Kehilangan Poin, Bernardo Tavares Ungkap Isi Hati
- PSM Mulai Bangkit, Darije Kalezic Bongkar Tantangan saat Menghadapi Persebaya
- Persib Bandung Tumbang di Tangan Madura United, Igor Tolic Ungkap Fakta Pahit
- Satu Prajurit TNI Bantu Madura United Menang dari Persib