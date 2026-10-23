Sandy Walsh Siap Tebus Kekalahan Persib di Kandang Garudayaksa FC

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan keduanya di musim ini, setelah menyerah 0 - 1 atas Madura United pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Anak asuh Igor Tolic itu tak mampu mencetak satu pun gol, meski penguasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain Persib.

Satu kesalahan Persib pada menit akhir dibalas Madura United melalui sontekan kaki Dimitar Mitkov.

Bek Persib Sandy Walsh mengatakan para pemain sudah berjuang sampai akhir. Persib terus memberikan tekanan dan membuat peluang, tetapi hanya terbuang dengan sia-sia.

"Kami memiliki peluang yang lebih baik. Mereka memberikan perlawanan yang bagus, dan kami menghormati itu," kata Sandy, Jumat (23/10).

Sandy tak menyangkal bila pemain memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencuri peluang. Satu kesalahan yang langsung dibayar mahal.

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"Namun, kami memberikan mereka kesempatan untuk memenangkan pertandingan melalui satu kesalahan kecil dari kami," jelasnya.

"Padahal, kami memiliki cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan dan membawa perasaan positif menjelang laga hari Minggu."