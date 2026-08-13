Sang Ayah Tutup Usia, Lionel Messi Ungkap Ketakutan Terbesarnya

jpnn.com - Lionel Messi sedang menghadapi masa sulit setelah kehilangan sang ayah, Jorge Messi, yang meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2026).

Hubungan keduanya tidak hanya sebatas ayah dan anak. Jorge menjadi salah satu orang yang menemani Messi melewati berbagai tahapan dalam perjalanan kariernya hingga mencapai panggung sepak bola dunia.

Beberapa hari setelah kepergian Jorge, Messi akhirnya mengungkapkan isi hatinya

"Ayah, sampai sekarang saya belum bisa menerima semua ini. Saya belum sanggup membayangkan hari-hari tanpa kehadiranmu di sisiku," tulis mantan penggawa Barcelona itu pada media sosialnya.

Pesan Jorge Sebelum Piala Dunia

Salah satu kenangan yang kembali muncul dalam benak Messi ialah dukungan Jorge menjelang Piala Dunia 2026.

Meski kondisi kesehatannya memburuk, Jorge tetap berharap bisa melihat putranya bertanding. Messi pun sempat memiliki harapan untuk membawa sang ayah menyaksikan perjalanan Argentina di turnamen empat tahunan tersebut.

"Kamu selalu ingin aku pergi ke Piala Dunia itu. Aku pun terus meyakinkanmu bahwa kami akan melangkah sampai pertandingan terakhir agar kamu bisa datang dan menyaksikannya secara langsung," tambahnya.

Messi juga mengaku kegagalan mempertahankan gelar Piala Dunia membuatnya memiliki penyesalan tersendiri kepada sang ayah.