Sang Putra Jadi Taruna Akmil, Dewi Perssik Melepas Kangen dengan Cara Ini

jpnn.com - Putra Dewi Perssik, Felice Gabriel tengah menempuh pendidikan sebagai Taruna di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Hal itu membuat ibu dan anak tersebut tak biasa tiap saat bertemu maupun berkomunikasi.

Untuk menyiasati rasa rindu terhadap sang anak, Depe, sapaannya, memiliki cara tersendiri dalam menjaga kedekatannya dengan putra sematawayangnya itu.

Sebab putra pedangdut kenamaan tersebut tak bisa menghubunginya tiap saat karena aturan yang cukup ketat.

Komunikasi pun hanya dapat dilakukan di hari-hari tertentu dengan durasi yang telah ditentukan.

"Ada hari-hari tertentu misalkan kayak Minggu, itu sekali. Itu pun cuma sekian jam," ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kedekatan pelantun itu dengan putranya pun digambarkan sangat manis.

"Jadi selalu, misalkan dapat handphone nih, 'Ma,' dia tuh kayak kami pacaran, kayak video call. Aku mau mandi, 'Ma, Mama mau mandi dulu.' 'Ya sudah dihidupin enggak apa-apa.' Jadi nyala," ucap pedangdut 40 tahun tersebut.