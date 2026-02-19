menu
Sangat Kecewa, Pelatih Persib Bandung Sorot Ulah Bobotoh Seusai Laga Kontra Ratchaburi FC

Puluhan Bobotoh masuk ke lapangan dan mengejar wasit usai pertandingan Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam. Foto: sources for JPNN

jpnn.com - Langkah Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) terhenti seusai disingkirkan Ratchaburi FC.

Klub berjuluk Maung Bandung itu gagal menutup defisit dua gol akibat kekalahan 0-3 pada leg pertama.

Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh pelatih dan pemain, tetapi juga para suporter.

Namun, seusai pertandingan justru terjadi aksi tak terpuji. Puluhan Bobotoh turun ke lapangan dan mendekati wasit Majed Mohammed Alshamrani yang memimpin jalannya pertandingan.

Dari tribune selatan, sejumlah oknum Bobotoh juga melemparkan botol air mineral hingga petasan ke arah lapangan.

Kondisi sempat memanas sebelum pelatih dan para pemain Persib turun langsung membantu steward menenangkan massa.

Pelatih Persib Bojan Hodak turut menanggapi insiden tersebut. Dia menilai ulah segelintir oknum suporter berpotensi merugikan tim karena ancaman sanksi dari AFC.

Hodak mengatakan  ketertiban suporter yang datang mendukung semalam dirusak oleh sebagian oknum tak bertanggung jawab. Bobotoh meluapkan perasaan kecewa dengan cara yang tidak dewasa. 

