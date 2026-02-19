Sangat Kecewa, Pelatih Persib Bandung Sorot Ulah Bobotoh Seusai Laga Kontra Ratchaburi FC
jpnn.com - Langkah Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) terhenti seusai disingkirkan Ratchaburi FC.
Klub berjuluk Maung Bandung itu gagal menutup defisit dua gol akibat kekalahan 0-3 pada leg pertama.
Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh pelatih dan pemain, tetapi juga para suporter.
Namun, seusai pertandingan justru terjadi aksi tak terpuji. Puluhan Bobotoh turun ke lapangan dan mendekati wasit Majed Mohammed Alshamrani yang memimpin jalannya pertandingan.
Dari tribune selatan, sejumlah oknum Bobotoh juga melemparkan botol air mineral hingga petasan ke arah lapangan.
Kondisi sempat memanas sebelum pelatih dan para pemain Persib turun langsung membantu steward menenangkan massa.
Pelatih Persib Bojan Hodak turut menanggapi insiden tersebut. Dia menilai ulah segelintir oknum suporter berpotensi merugikan tim karena ancaman sanksi dari AFC.
Hodak mengatakan ketertiban suporter yang datang mendukung semalam dirusak oleh sebagian oknum tak bertanggung jawab. Bobotoh meluapkan perasaan kecewa dengan cara yang tidak dewasa.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengomentari ulah Bobotoh yang nekat masuk ke lapangan usai pertandingan melawan Ratchaburi FC.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Instruksi Terbaru Bojan Hodak Kepada Para Pemain Persib
- Kecewa dengan Kinerja Wasit Majed Mohammed, Persib Bandung Bersurat ke AFC
- Insiden Seusai Laga Kontra Ratchaburi FC, Ancaman Hukuman Mengintai Persib Bandung?
- Bojan Hodak Blak-blakan soal Penyebab Utama Persib Gagal di ACL II
- Nada Kecewa Andrew Jung Setelah Langkah Persib Bandung Terhenti di 16 Besar ACL 2
- Bojan Hodak Ungkap Fakta Pahit di Balik Kekalahan Persib Bandung Atas Ratchaburi FC