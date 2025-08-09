Sangat Prihatin dengan Kondisi Masjid Al Aqsa, HNW : OKI Seharusnya di Garda Terdepan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW mengutuk keras tindakan berulang Israel, melakukan provokasi terbuka dengan mengalihkan pengelolaan Masjid Ibrahimi, bagian dari Masjid Al-Aqsa.

Selain itu, Israel juga menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah di Masjid Al Aqsa. Termasuk menunaikan Salat Jum’at.

Lebih dari 3.900 warga Zionis Israel masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan militer Israel di kawasan masjid alAqsha, sembari terus mengibarkan bendera2 negara zionis itu.

“Itu semua dilakukan ketika masyarakat internasional disodori deklarasi New York, yang mengarahkan realisasi solusi dua negara, dengan berdirinya negara Palestina Merdeka, dengan Ibu Kota Jerusalem Timur, berdampingan dengan negara lainnya," kata Hidayat Nur Wahid usai melaksanakan Salat Jum’at dimasjid Baiturrahman, Komplek MPR DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (8/8).

"Tetapi, yang terjadi, Israel justru semakin memperluas kejahatan dan penguasaannya terhadap Gaza, bahkan thd Tepi Barat, juga terhadap Masjid alAqsha di Jerusalem” sambungnya.

Menurut HNW provokasi terbuka Israel, itu turut dilakukan oleh anggota Knesset (parlemen Israel), juga Menteri Keamanan dalam negeri Itamar Ben-Gvir.

Sehingga mengancam terrealisirnya proposal solusi dua negara.

Apalagi praktek kejahatan Israel tersebut juga menyasar Masjid Al Aqsa, dan itu bertentangan dengan keputusan UNESCO.