Sangat Spesial, Raisa Live in Concert 2026 Digelar 2 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akan kembali menggelar konser spesial bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026.

Konser yang dipromotori oleh Juni Concert bersama Antara Suara itu menghadirkan kolaborasi musikal bersama komposer ternama Andi Rianto dan Magenta Orchestra.

CEO JUNI Group, Adryanto Pratono, mengatakan bahwa Raisa Live in Concert 2026 akan menjadi pertunjukan istimewa di venue yang legendaris.

“Sejak awal kami membayangkan konser ini bukan sekadar pertunjukan musik, tetapi sebuah pengalaman yang lebih teatrikal. Ketika datang ke venue di Jakarta Convention Center, kami melihat potensi besar untuk menyulap convention hall menjadi ruang pertunjukan yang terasa seperti teater. Dengan konsep tersebut, penonton tidak hanya menikmati lagu-lagu Raisa, tetapi juga merasakan perjalanan emosional yang dibangun sepanjang konser,” ungkap Adryanto Pratono, CEO JUNI Group di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/3).

Mengangkat tema Love & Let Go, konser tersebut terinspirasi dari fase kehidupan yang sedang dijalani Raisa saat ini. Sebuah perjalanan emosional tentang mencintai dengan sepenuh hati sekaligus belajar untuk melepaskan.

Raisa mengatakan bahwa tema Love & Let Go sangat merepresentasikan fase hidup yang sedang dirasakan sekarang.

"Ini tentang perjalanan mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, tatapi juga belajar untuk melepaskan,” ungkap Raisa.

Perwakilan Antara Suara, Ayu menjelaskan pihaknya sejak pertama kali mendengar konsep Love & Let Go langsung tertarik untuk bekerja sama.