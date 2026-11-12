Sanggam Hutapea: Pariwisata Butuh Waktu, Bukan Sekadar Bangun Fisik
jpnn.com, JAKARTA - Membangun pariwisata tidak sama dengan membangun gedung. Gedung bisa selesai dalam setahun, lalu diresmikan dan dipotret.
Pariwisata tidak begitu. Pariwisata butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang paling penting butuh produk yang terus dibangun.
Pemerhati Pariwisata Sanggam Hutapea menilai kesalahan paling umum dalam membangun pariwisata di Indonesia adalah terlalu fokus pada infrastruktur fisik, tetapi lupa pada isi.
Pemerintah membangun jalan tol, mempercantik bandara, dan memperluas pelabuhan, tapi tidak menyiapkan produk wisatanya.
Akibatnya, wisatawan datang sekali, lalu tidak kembali lagi. Mereka tidak punya alasan untuk kembali.
"Produk wisata setiap destinasi harus beda dan harus dibangun terus menerus. Tidak bisa sekali jadi, lalu ditinggal. Pariwisata itu hidup, ia harus terus diperbarui," ujar Sanggam yang wartawan wawancarai di Jakarta, Kamis (12/11/2026), terkait keinginan pemerintah agar pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi dengan pembangunan wilayah.
Pengembangan itu harus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi.
Sanggam menegaskan setiap destinasi harus punya karakter sendiri. Destinasi tidak boleh semua meniru Bali. Destinasi tidak boleh semua menjual hal yang sama.
Sanggam Hutapea mengatakan membangun pariwisata tidak sama dengan membangun gedung. Gedung bisa selesai dalam setahun, lalu diresmikan dan dipotret.
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