Sanjung Megawati Sebagai Negarawan, Waketum Gerindra Sindir Dino Patti Djalal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menyanjung sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, karena memberi penghormatan ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan Habiburokhman menyikapi momen Megawati bergandengan tangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bu Mega (Megawati, red) itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Habiburokhman menganggap penghormatan Megawati kepada Prabowo tetap tinggi, meski kader PDIP mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Bu Mega-nya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya," kata dia.

Menurut Habiburokhman, sikap Megawati yang mencegah polarisasi berbeda jauh dengan eks Wamenlu Dino Patti Djalal yang memanaskan iklim politik.

"Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino," kata dia.

Habiburokhman mengatakan Gerindra menghormati sikap Megawati saat menggandeng Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.