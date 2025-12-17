Sanksi AFC Tak Berhenti, Denda Persib Bandung Tembus 1 Miliar Rupiah

jpnn.com - Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi denda oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) setelah Komite Disiplin dan Etika AFC menggelar sidang pada 15 Desember 2025.

Klub berjuluk Maung Bandung itu dinilai melakukan pelanggaran serius dalam ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Dalam putusan tersebut, Persib dijatuhi total denda sebesar USD 30.000 atau sekitar Rp 499.050.000 (kurs Rp 16.655).

Persib Bandung Kembali Dijatuhi Sanksi Denda AFC

Sanksi ini berkaitan dengan laga tandang Persib ke markas Selangor FC pada babak penyisihan Grup G yang berlangsung 6 November 2025.

AFC menilai terjadi pelanggaran serius dalam kategori perilaku penonton yang melanggar kode disiplin dan etik.

Berdasarkan laporan resmi AFC, sejumlah suporter Persib tercatat memasuki area lapangan pertandingan. Selain itu, terdapat aksi pelemparan benda ke lapangan dan area sekitarnya.

"20 penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan. Tiga penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan," tulis AFC dalam situs resminya, dikutip JPNN, Rabu (17/12).

"Penonton yang tergabung dalam tim tergugat melemparkan sekitar delapan benda (misalnya botol air kosong) ke lapangan permainan dan/atau area di sekitar lapangan permainan," lanjut keterangan AFC.