Sanksi Potong Gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu Mulai Diterapkan Besok
jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan pemberlakuan sistem absensi daring (online) bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu mulai 1 September 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, pemberlakuan absensi online dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Absensi online sebagai bagian pengawasan dan dapat memastikan pegawai hadir dan mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku," katanya di Mataram, Minggu (30/8).
Seiring dengan kebijakan tersebut, katanya, sanksi pemotongan gaji juga siap diterapkan bagi pegawai yang terlambat atau lalai melakukan absensi.
Aturan pemotongan gaji itu telah tertuang dalam kontrak kerja masing-masing PPPK baik penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Sesuai ketentuan kontrak, besaran sanksi pemotongan ditetapkan hingga dua persen per hari ketidakhadiran atau keterlambatan.
Pemotongan sudah otomatis masuk ke dalam sistem dan hasilnya tinggal direkap oleh masing-masing bagian administrasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sistem pemotongan, sudah jelas, tertulis jelas di kontrak mereka dengan besaran potongan dua persen," katanya.
Seiring dengan kebijakan tersebut, sanksi pemotongan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu juga siap diterapkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS Dimulai, tetapi Banyak yang PHK, PGRI Minta Pemerintah Jujur
- Ahmad: Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS Dimulai Angkatan Pertama, Sudah Teruji Kompetensinya
- PGRI Minta Pemerintah Jujur Tidak Semua PPPK Diangkat PNS
- 5 Berita Terpopuler: Pengalihan Guru PPPK ke PNS Tidak Perlu Tes, P3K Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap, Menunggu Juknis?
- Terbit SE tentang Jam Kerja PPPK di Instansi Ini, Sudah Banyak yang Dipecat
- Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pemda Khawatir Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkurang