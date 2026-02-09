Sanly Liu Ungkap Kriteria Mobil Nyaman dan Aman untuk Aktivitas Padat
jpnn.com, JAKARTA - Miss Universe Indonesia 2025, Sanly Liu, mengungkapkan sejumlah kriteria kendaraan yang menjadi pilihannya untuk menunjang mobilitas tinggi.
Menurutnya, mobil tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi ruang beristirahat di tengah padatnya agenda.
Sanly menilai, kenyamanan dan keamanan menjadi faktor utama dalam memilih kendaraan.
Hal tersebut penting agar perjalanan tetap terasa aman dan mendukung aktivitasnya sebagai figur publik yang sering berpindah lokasi.
Salah satu kriteria utama yang disukai Sanly Liu adalah mobil berteknologi hybrid yang menggabungkan tenaga bensin dan listrik.
Da menilai kendaraan jenis tersebut lebih hemat bahan bakar dan cocok untuk perjalanan jarak jauh.
“Aku senang dengan kendaraan yang memiliki fitur teknologi bagus dan hybrid ya. Benar-benar bisa dibawa jarak jauh, tetapi hemat juga,” kata Sanly.
Selain teknologi, Sanly juga mengutamakan kenyamanan serta tampilan yang elegan, baik dari sisi interior maupun eksterior.
Sanly Liu ungkap kriteria mobil impian yang mengutamakan teknologi hybrid, kenyamanan, dan keamanan berkendara.
