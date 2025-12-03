Sansui Meluncurkan Kaze Mura, Bidik Penjualan 50 Ribu Unit AC pada 2026
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Sansui menargetkan peningkatan penjualan produk Air Conditioner (AC) di Indonesia tahun depan.
Produsen elektronik tersebut membidik angka penjualan sebanyak 50 ribu unit pada 2026 mendatang.
Target ambisius itu disampaikan langsung Product Manager Sansui, Simon Tannu dalam acara peluncuran produk Air Conditioner (AC) inverter teranyar, Kaze Mura.
Simon memaparkan capaian penjualan keseluruhan produk AC di bawah naungan Sansui sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif.
Hingga saat ini, penjualan tercatat sudah mencapai sebesar 20 ribu unit, 80 persen dari target perusahaan.
"Total penjualan ac secara nasional, pasar AC (seluruh merek), dua juta unit. Namun, yang pasti, kami, penjualan kami (hanya Sansui, rep) pada 2025, sudah mencapa 20 ribu. Next, kami kejar di 50 ribu per tahun 2026," kata Simon di kawasan AM Sangaji, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Guna mengejar target tersebut, Sansui menyiapkan strategi yang lebih aktif dalam digitalisasi.
Perusahaan akan menggencarkan branding, memaksimalkan peran affiliator, serta melakukan pergerakan yang lebih masif di media sosial.
