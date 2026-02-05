Santasantap Bawa Kisah Personal dengan Balutan Reggae Soul

jpnn.com, TANGERANG - Grup reggae soul asal Tangerang, Santasantap, melepas mini album atau EP terbaru yang bertitel Run.

EP kedua tersebut merupakan karya pembuka dari Santasantap di awal 2026 ini dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Run menjadi karya yang sangat personal bagi Santasantap. Seluruh materi di dalamnya lahir dari proses refleksi ke dalam diri, tentang ego, keresahan, dan upaya berdamai dengan realitas yang selama ini kerap diabaikan.

Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam komposisi musik yang menggabungkan groove reggae yang ritmis dengan nuansa soul yang hangat dan emosional.

Dari sejumlah materi yang lahir selama proses penciptaan, Santasantap memilih 5 lagu yang paling merepresentasikan cerita yang ingin disampaikan.

Kelima lagu tersebut yakni Ego Jatuh Berserakan, Mundur Satu-Satu, Run, Tak Sempurna, dan Ya An-Nur.

Adapun Ego Jatuh Berserakan dipilih sebagai fokus utama dalam EP Run. Lagu tersebut merefleksikan proses runtuhnya ego dan kesadaran akan keterbatasan diri, dengan lirik yang jujur dan lugas.

Ego Jatuh Berserakan menjadi pintu masuk untuk memahami keseluruhan narasi personal yang dibangun dalam EP Run.