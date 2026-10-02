Santriwati 2 Ponpes di Lombok Barat Diduga Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Oknum Ustaz

jpnn.com - Santriwati di dua pondok pesantren (ponpes) di Lombok Barat diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus asusila itu kini diselidiki personel Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra menyebut terlapor adalah seorang ustaz.

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"Penanganannya sedang berproses, masih penyelidikan," kata AKP Dharma, Kamis (1/10/2026).

Namun, Dharma belum memerinci saksi yang telah diperiksa dalam perkara tersebut.

Polisi akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pihak terkait dalam waktu dekat.

"Pemeriksaan psikologi menjadi salah satu syarat untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.

Penanganan kasus tersebut sebelumnya diungkap Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi.