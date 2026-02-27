Santuni Anak Yatim Piatu, Ketua KWP: Wartawan Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar santunan dan buka puasa bersama anak yatim piatu.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2026.

Ketua KWP Ariawan mengatakan kegiatan santunan dan buka bersama ini merupakan agenda rutin yang digelar KWP setiap tahun.

Kegiatan ini bahkan menjadi jembatan bagi KWP untuk melakukan aksi sosial nyata terhadap sesama, khususnya anak yatim piatu.

“Kegiatan KWP berbagi ini sudah keempat kalinya kami laksanakan. Tentu, aksi sosial ini menjadi wadah bagi KWP untuk berbagi kebahagian kepada sesama, khususnya anak-anak yatim piati yang membutuhkan uluran tangan kita,” kata Ariawan di sela-sela pelaksanaan acara buka bersam aanak yatim piatu dan wartawan parlemen di Aula Masjid Baiturahman, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Ariawan berharap kegiatan ini dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat luas.

Dia juga ingin santunan dan buka bersama anak yatim piatu ini bisa terus dilaksanakan ke depannya.

Bagi dia, wartawan tidak hanya menyajikan informasi-informasi akurat dan benar, namun juga memberikan manfaat baik untuk masyarakat luas.