Sanwoo Perkuat Jaringan Distribusi ke Seluruh Nusantara, Komitmen Akselerasi Akses UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pelaku UMKM di luar Jawa, kebutuhan peralatan bisnis sering terhambat oleh satu masalah: kecepatan pengiriman.

Meski Sanwoo telah memiliki jaringan layanan purnajual yang tersebar di seluruh Indonesia, kecepatan akses produk masih menjadi hambatan.

Pengiriman dari pusat distribusi Jakarta memerlukan waktu 5-7 hari, biaya pengiriman tinggi, dan ini berdampak pada kesediaan stok UMKM.

Untuk mengatasi tantangan ini, Sanwoo Electronics mengambil langkah strategis: membuka lima warehouse distribusi tambahan di lokasi-lokasi strategis.

Keputusan ini merupakan bagian dari memperkuat komitmen Sanwoo untuk mendukung UMKM tidak hanya dengan produk berkualitas dan layanan purna jual di seluruh negara, tetapi juga dengan akselerasi distribusi yang lebih cepat dan efisien.

Lima lokasi warehouse distribusi yang telah ditetapkan - Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Banten - dipilih berdasarkan analisis kebutuhan pasar dan konsentrasi UMKM terbesar.

Setiap warehouse akan didukung oleh sistem logistik modern dan manajemen inventori yang ketat untuk memastikan ketersediaan produk optimal.

Dengan strategi ini, pengiriman dari warehouse lokal dapat dipercepat menjadi 2-3 hari, jauh lebih cepat dibanding pengiriman langsung dari Jakarta.