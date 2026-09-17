menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Sanwoo Perluas Jaringan Penjualan, Kini Hadir di AIO Store Haurgeulis

Sanwoo Perluas Jaringan Penjualan, Kini Hadir di AIO Store Haurgeulis

Sanwoo Perluas Jaringan Penjualan, Kini Hadir di AIO Store Haurgeulis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sanwoo Electronics memperluas jaringan penjualan melalui kanal modern trade dengan menghadirkan sejumlah produknya di AIO Store Haurgeulis, Indramayu. Foto dok. Sanwoo

jpnn.com, JAKARTA - Sanwoo Electronics memperluas jaringan penjualan melalui kanal modern trade dengan menghadirkan sejumlah produknya di AIO Store Haurgeulis, Indramayu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk pendinginan serta peralatan usaha. 

Di gerai tersebut, konsumen dapat menemukan berbagai produk Sanwoo, mulai dari freezer, showcase cooler, water dispenser, hingga peralatan dapur modern yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan usaha. 

Baca Juga:

Director of Marketing & Sales Sanwoo Muhammad Tofan mengatakan perluasan jaringan modern trade menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mendekatkan produk kepada pelanggan.

“Ini menjadi langkah untuk memastikan pelaku usaha di wilayah ini dapat lebih mudah melihat, mengenal, dan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka,” ujar Tofan, Kamis (17/9). 

AIO Store Haurgeulis berlokasi di Jalan Haurgeulis–Patrol 17, Cipancuh. Kehadiran produk secara langsung di toko memungkinkan konsumen melihat pilihan produk sekaligus memperoleh informasi sesuai kebutuhan usahanya. 

Baca Juga:

Selain memperluas titik penjualan, Sanwoo juga tengah membangun jaringan gudang distribusi di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Banten.

Pengembangan jaringan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kecepatan serta efisiensi distribusi produk ke berbagai wilayah Indonesia. 

Director of Marketing & Sales Sanwoo Muhammad Tofan mengatakan pihaknya memperluas jaringan penjualan, kini hadir di AIO Store Haurgeulis

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI