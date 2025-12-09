Sany Group Indonesia Kirim Ekskavator untuk Mendukung Penanganan Bencana di Sumatra

jpnn.com - Sany Group Indonesia mengerahkan 9 alat berat termasuk ekskavator dan wheel loader menuju lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra untuk mendukung upaya tanggap darurat bencana.

Langkah itu dilakukan Sany Group setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan pada 3 Desember 2025, bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan 770 orang meninggal dunia dan 463 orang hilang.

Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (9/12/2025), Sany Group Indonesia memberangkatkan alat berat termasuk 5 unit ekskavator dan wheel loader dari Pekanbaru.

Pengerahan alat berat tersebut bertujuan untuk membantu mempercepat penanganan tanggap darurat yang terhambat akibat kerusakan infrastruktur, sehingga akses utama untuk penyaluran bantuan perlu segera dipulihkan.

Alat berat berat tersebut dikirim setelah adanya permintaan bantuan dari BNPB, kemudian Sany Group Indonesia bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Alat-alat berat tersebut diberangkatkan menuju wilayah yang paling terdampak di Provinsi Aceh, termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, serta ke Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana.

Country Director Sany Group Indonesia, Li Dao dalam siaran pers menyampaikan bahwa alat berat berupa ekskavator, wheel loader, dan peralatan lainnya yang dikerahkan Sany Group Indonesia saat ini sedang membantu petugas penyelamat setempat membersihkan puing dan material longsor, membuka akses, dan melakukan perbaikan awal pada ruas-ruas jalan untuk memastikan distribusi bantuan dan proses evakuasi dapat berjalan lancar.

"Tidak hanya itu, mengingat situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat, Sany Group Indonesia telah mengalokasikan suku cadang dan material cadangan dari gudang lokal di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara ke daerah bencana," ujar Li Dao.