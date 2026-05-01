Sapa Anak-Anak di Kaki Semeru, Rustini Muhaimin: Literasi Jendela Dunia!

jpnn.com, JAKARTA - Founder Jendela Dunia Kita (JDK) Rustini Muhaimin kembali memperluas kampanye gerakan “Ayo Membaca”.

Kali ini, dia turun langsung menyapa sekaligus memotivasi ratusan anak di kawasan kaki Gunung Semeru, tepatnya di Ranupani, Lumajang, Jumat (1/5).

Rustini membakar semangat anak-anak di wilayah tersebut agar menjadikan buku sebagai sahabat setia untuk meraih cita-cita.

"Literasi adalah jendela dunia. Dari membaca, kita bisa mengenal banyak hal, memahami kehidupan, dan bermimpi lebih besar," ujar Rustini di hadapan para peserta.

Istri dari Muhaimin Iskandar itu menekankan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis.

Menurutnya, literasi mencakup pemahaman mendalam terhadap lingkungan serta keberanian untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial.

Mengusung tema “Literasi Inklusi Sosial sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan,” Rustini menilai budaya literasi yang kuat akan membuat anak-anak Ranupani mampu mengembangkan potensi lokal, terutama di sektor pariwisata.

"Ranupani bukan hanya indah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai salah satu paru-paru Pulau Jawa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari," cetusnya.