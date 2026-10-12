Sapa Penggemar di Indonesia, Gong Yoo Bakal Gelar Fan Meeting Perdana di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari hingga aktor papan atas Korea Selatan, Gong Yoo, menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Gong Yoo dipastikan akan menyapa para penggemarnya melalui fan meeting bertajuk 2026 GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR: The Long Take di Jakarta.

Kabar bahagia tersebut disampaikan langsung oleh Gong Yoo melalui sebuah video yang diunggah oleh promotor Three Mountains Ave di Instagram.

Dalam video tersebut, Gong Yoo tampak menyapa para penggemarnya di Indonesia dan menunjukkan antusiasmenya menjelang fan meeting yang akan digelar pada Sabtu (17/10).

"Halo Indonesia, aku Gong Yoo. Setelah sekian lama menanti, akhirnya saya dapat berbagi kabar bahagia yang begitu istimewa ini kepada kalian," ujar Gong Yoo melalui akun Instagram Three Mountains Ave, dikutip Senin (12/10).

Adapun acara tersebut menjadi fan meeting pertama bintang film Train to Busan itu di Indonesia.