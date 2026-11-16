jpnn.com - BARITO KUALA – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menggelar kegiatan Sapa Warga bersama masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Minggu (15/11).

Dalam pertemuan di Warung Soto Bauntung Batuah, kawasan Handil Bakti, itu Habib Aboe berdialog bahkan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat.

Salah satunya ialah mengenai sejauh mana komitmen negara dan pemerintah membendung fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Habib Aboe mengatakan bahwa secara konstitusional maupun regulasi di tingkat pusat dan daerah, negara memiliki pagar hukum tegas untuk membentengi nilai-nilai keluarga dan ketertiban umum dari penyebaran perilaku menyimpang tersebut.

"Masyarakat tidak perlu ragu soal landasan hukum kita. Secara konstitusi maupun undang-undang, negara kita tidak pernah mengakui pernikahan sesama jenis,” kata Habib Aboe dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (15/11).

“Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta tafsir Pasal 28B UUD 1945 sudah sangat jelas, perkawinan yang sah itu hanya antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menindak tegas aktivitas menyimpang yang meresahkan masyarakat di ruang publik maupun yang menyasar generasi muda.

Menurut dia, jika aktivitas itu sudah masuk ke ranah publik dan melanggar kesusilaan di muka umum, apalagi melibatkan anak di bawah umur, ada unsur paksaan, atau pornografi, maka tindakan pidana pasti dikenakan.