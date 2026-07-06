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Sapu Bersih Barang Ilegal, Bea Cukai-Kejari Semarang Musnahkan Barbuk Hasil Penindakan

Sapu Bersih Barang Ilegal, Bea Cukai-Kejari Semarang Musnahkan Barbuk Hasil Penindakan
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Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak (kanan) turut serta dalam pemusnahan barang bukti hasil penindakan yang digelar Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada Rabu (24/6). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Negeri Kota Semarang menggelar pemusnahan barang bukti (barbuk) hasil penindakan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kota Semarang pada Rabu (24/6).

Bea Cukai Semarang turut serta dalam kegiatan tersebut sebagai wujud sinergi antaraparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemberantasan peredaran barang ilegal dan berbahaya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

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Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak menyampaikan kehadiran Bea Cukai Semarang dalam kegiatan pemusnahan ini adalah wujud nyata komitmen dan sinergi bersama aparat penegak hukum lainnya.

"Khususnya terhadap pemusnahan 194 bal rokok ilegal tanpa pita cukai, tindakan tegas ini sangat sejalan dengan kampanye 'Gempur Rokok Ilegal' yang terus kami gaungkan," kata Syuhadak dalam keterangannya, Senin (6/7).

Syuhadak menegaskan Bea Cukai Semarang tidak akan memberikan ruang bagi peredaran barang-barang ilegal yang merugikan penerimaan negara dan membahayakan masyarakat.

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Dia menyampaikan seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Pemusnahan digelar terhadap barang bukti dari 101 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bea Cukai Semarang turut serta dalam kegiatan pemusnahan barbuk hasil penindakan yang digelar Kejari Semarang, Rabu (24/6)

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