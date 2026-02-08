Sapu Bersih Tujuh Kemenangan, Pelita Jaya Enggan Jemawa di IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Jaya mencatatkan rekor impresif dengan tujuh kemenangan beruntun tanpa kekalahan pada pembukaan musim IBL 2026.

Meski sedang berada di atas angin, manajemen tim asuhan David Singleton tersebut menegaskan agar seluruh pemain tidak terlena dengan hasil apik di awal musim.

Presiden Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo berharap Andakara Prastawa Dhyaksa dan kolega tidak jemawa.

Raihan hasil apik selama babak reguler tidak menjamin tim berakronim PJ tersebut menjadi juara pada akhir musim.

“Kami berupaya untuk terus fokus setiap laga. Kadang tidak terkalahkan membuat kami terlena sehingga kami tidak mau hal tersebut terjadi,” ungkap pria yang akrab disapa Diko itu saat dihubungi JPNN.com.

Pelita Jaya sejauh ini tampil apik dengan kolaborasi tiga pemain asing yaitu Jeff Withey, Amorie Archibald dan Darious Moten.

Dari barisan pemain lokal Prastawa, Agassi Goantara serta Hendrick Xavi Yonga juga tampil gemilang.

Pada pertandingan terakhir saat jumpa RANS Simba Bogor tercatat pemilik empat gelar juara tersebut raih kemenangan dengan skor tipis 73-72 di Gymnasium Vokasi IPB, Sabtu (7/2).