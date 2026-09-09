SAR Banten Dapat Info Kemungkinan Kapal Jurnalis Hilang Bersandar di Lampung

jpnn.com - SERANG - Kantor SAR Banten mengecek informasi mengenai kemungkinan kapal yang membawa lima jurnalis berada di sekitar Pulau Sebesi, Lampung.

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto mengatakan informasi tersebut masih diverifikasi dengan Kantor SAR Lampung karena keberadaan rombongan belum dapat dipastikan.

“Untuk informasi sedang kami cross-check kebenarannya. Sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kantor SAR Lampung," tutur Rizky.

Dia mengatakan kemungkinan kapal bersandar di sejumlah pulau kecil atau dermaga yang tidak terpantau Posko SAR gabungan juga menjadi bagian dari upaya pencarian.

Oleh karena itu, tim SAR mengoordinasikan pencarian dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan rombongan mencapai lokasi-lokasi tersebut.

“Ya, ada beberapa, tetapi nanti kami coba hitung berapa yang ada kemungkinan-kemungkinan pasti terjadi,” ujarnya.

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Selain memperluas pencarian ke sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi kapal bersandar, Basarnas juga akan melibatkan nelayan sebagai tambahan kekuatan dalam operasi pencarian.

Rizky menjelaskan bahwa pencarian pada Selasa (8/9) dilakukan menggunakan dua kapal cepat, Rigid Inflatable Boat (RIB) 02 Kantor SAR Banten, KN SAR Tetuka, dan RIB Kantor SAR Lampung.