jpnn.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) kelas A Palembang menyusun rencana kontingensi sebagai pedoman penanganan kondisi darurat guna mengantisipasi kecelakaan kapal di perairan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor SAR Palembang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin dan diikuti sebanyak 54 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, operator pelayaran, organisasi kemasyarakatan, serta potensi SAR.

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Sejumlah instansi yang terlibat, yakni Lanal Palembang, Polairud Polda Sumsel, Kodim 0430/Banyuasin, Polres Banyuasin, KSOP Palembang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, BMKG, Balai Karantina Kesehatan Kelas I Palembang, Kanwil Imigrasi Sumsel, BPTD Sumsel, Dinas Perhubungan Sumsel, BPBD Banyuasin, Dinas Kesehatan Banyuasin, RS Bhayangkara Palembang, DVI Polda Sumsel, serta Kecamatan Sungsang II.

Kegiatan juga melibatkan sejumlah operator pelayaran dan kepelabuhanan, di antaranya PT Pertamina Palembang, PT Pelindo II Cabang Palembang, PT Atosim Lampung Pelayaran, PT Dharma Lautan Utama, PT ASDP Ferry, PT Munic Line, PT Jembatan Nusantara, PT Multi Guna Maritim, dan PT Wira Jaya Logitama Lines. Turut berpartisipasi RAPI Sumsel, ORARI Sumsel, Senkom Sumsel, PMI Sumsel, SAR MTA Palembang, Bahari Diving Club, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Penyusunan Rencana Kontingensi ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pelayaran di wilayah Sumatera Selatan, khususnya jalur Sungai Musi dan Selat Bangka. Perairan Tanjung Api-Api merupakan jalur strategis penyeberangan yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Bangka Belitung maupun sebaliknya. Tingginya intensitas lalu lintas kapal, ditambah karakteristik perairan dengan arus yang kuat serta kondisi gelombang dan cuaca yang dapat berubah dengan cepat, menjadikan kawasan tersebut memiliki potensi risiko kecelakaan kapal yang perlu diantisipasi.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Kontingensi merupakan langkah strategis dan preventif untuk memastikan seluruh potensi SAR memiliki kesamaan pemahaman, prosedur, serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi kecelakaan kapal.

"Penanganan kecelakaan kapal membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi yang solid dari seluruh stakeholder. Melalui Rencana Kontingensi ini, kami ingin memastikan setiap unsur memahami peran masing-masing sehingga apabila terjadi kedaruratan, operasi pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengutamakan keselamatan jiwa manusia," sampai Raymond, Selasa (17/11/2026).