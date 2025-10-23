Sara Fajira Kesurupan Saat Syuting Maju Serem Mundur Horor, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Sara Fajira mengalami kejadian mistis saat syuting film berjudul 'Maju Serem Mundur Horor'.

Berperan sebagai hantu, dia kerasukan saat proses pengambilan gambar di di lokasi yang disebut-sebut angker.

Peristiwa itu terjadi ketika dirinya berdandan sebagai kuntilanak, lalu tiba-tiba dirasuki makhluk halus saat syuting.

"Jadi waktu itu hujan, aku pas dandan kunti, mungkin penunggunya bilang ‘Hei, teman’ gitu," kata Sara Fajira di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku merinding di sekujur tubuhnya sebelum hilang kesadaran.

Berdasarkan cerita orang di sekitar, Sara Fajira mendadak menangis dan berbicara dalam bahasa Jawa.

Menurutnya, suaminya yang berada di lokasi syuting lantas berupaya menyembuhkannya.

"Aku disembuhin sama suami aku. Merasa kayak tidur saja. Itu tengah hari bolong padahal," imbuh Sara Fajira.