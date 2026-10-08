Sara Wijayanto dan Demian Aditya Diputus Cerai Secara Verstek
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
Humas PA Jakarta Selatan Abid mengatakan pasangan selebritas itu telah diputus secara verstek oleh majelis hakim.
Dia menuturkan, jalannya persidangan berlangsung cepat karena pihak tergugat dua kali tak memenuhi panggilan pengadilan.
Oleh karena itu, majelis hakim langsung melanjutkan agenda ke tahap pembuktian hingga akhirnya menjatuhkan putusan.
"Jadi, sebenarnya pada sidang yang pertama itu DA ya, tidak hadir. Kemudian dipanggil ulang, tidak hadir juga tadi. Langsung pembuktian. Setelah pembuktian, diputus langsung verstek," ujar Abid.
Dengan begitu, gugatan cerai yang diajukan oleh Sara Wijayanto terhadap Demian Aditya dikabulkan oleh majelis hakim.
"Iya, dikabulkan," kata Abid.
Meski majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai secara verstek, pihak tergugat masih memiliki waktu selama 14 hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut.
Sidang perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
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