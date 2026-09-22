Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya.

Pasalnya, pemilik nama asli Saraswati Wijayanto itu dikabarkan telah menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Kabar perceraian itu lantas dikonfirmasi oleh Humas PA Jakarta Selatan, Abid.

"Jadi orang yang Saudara (wartawan) maksud itu AP (Aditya Prambudi) ya, alias DA (Demian Aditya). Kemudian istrinya itu SW (Saraswati Wijayanto). Itu memang sudah masuk dengan perkara nomor 3594/2026. Yang mengajukan itu istrinya," ujar Abid kepada awak media, Selasa (22/9).

Dia menuturkan bahwa gugatan perceraian itu telah terdaftar di PA Jakarta Selatan pada 8 September lalu.

Abid menyebut gugatan itu didaftarkan oleh pemeran Bu Laras dalam film The Doll Ghawiah tersebut lewat kuasa hukumnya.

Rencananya, sidang perdana perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya bakal digelar pada Kamis (24/9) mendatang.

"Masuk terdaftar tanggal 8 September 2026, kemudian baru akan disidangkan besok lusa, tanggal 24 September 2026," ucap Abid.