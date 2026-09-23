Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Sidang Perdana Digelar Besok
jpnn.com, JAKARTA - Perkara perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya segera memasuki persidangan.
Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Sara pada Kamis, 24 September 2026.
Humas PA Jakarta Selatan, Abid, membenarkan adanya perkara perceraian antara Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor 3594/2026.
"Memang sudah masuk dengan perkara nomor 3594/2026. Yang mengajukan itu istrinya,” ujar Abid, kepada awak media, Selasa (22/9).
Menurut Abid, gugatan tersebut didaftarkan pada 8 September 2026. Sara mengajukan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya ke PA Jakarta Selatan.
“Masuk terdaftar tanggal 8 September 2026, kemudian baru akan disidangkan besok lusa, tanggal 24 September 2026,” kata Abid.
Dengan demikian, perkara yang diajukan Sara tersebut akan memasuki sidang perdana sekitar dua pekan setelah gugatan didaftarkan.
Sidang akan menjadi tahapan awal proses perceraian pasangan tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Gugatan cerai Sara Wijayanto terhadap Demian Aditya segera disidangkan di PA Jakarta Selatan.
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