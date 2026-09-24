menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sara Wijayanto Hadiri Sidang Perdana Perceraiannya Hari Ini

Sara Wijayanto Hadiri Sidang Perdana Perceraiannya Hari Ini

Sara Wijayanto Hadiri Sidang Perdana Perceraiannya Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sara Wijayanto. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sara Wijayanto hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Berdasarkan pantauan, Sara Wijayanto hadir dalam agenda persidangan hari ini dengan didampingi kuasa hukumnya.

Pemain film The Doll Ghawiah itu memakai kemeja dan celana berwarna putih.

Baca Juga:

Meski enggan berkomentar apa pun mengenai perceraiannya, Sara hanya mengungkapkan bahwa dirinya dalam kondisi baik.

"Baik dong," ujar Sara di PA Jakarta Selatan.

Namun, dia tak berkomentar apa pun saat ditanyai awak media, termasuk perihal alasan menggugat cerai Demian Aditya.

Baca Juga:

Alih-alih buka suara mengenai perceraiannya, Sara Wijayanto hanya tebar senyuman ke arah awak media.

Sementara itu, Demian Aditya tak tampak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sara Wijayanto hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI