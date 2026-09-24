Sara Wijayanto Hadiri Sidang Perdana Perceraiannya Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sara Wijayanto hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Berdasarkan pantauan, Sara Wijayanto hadir dalam agenda persidangan hari ini dengan didampingi kuasa hukumnya.

Pemain film The Doll Ghawiah itu memakai kemeja dan celana berwarna putih.

Meski enggan berkomentar apa pun mengenai perceraiannya, Sara hanya mengungkapkan bahwa dirinya dalam kondisi baik.

"Baik dong," ujar Sara di PA Jakarta Selatan.

Namun, dia tak berkomentar apa pun saat ditanyai awak media, termasuk perihal alasan menggugat cerai Demian Aditya.

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Alih-alih buka suara mengenai perceraiannya, Sara Wijayanto hanya tebar senyuman ke arah awak media.

Sementara itu, Demian Aditya tak tampak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.